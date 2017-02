Ladrão furta motocicleta e comete onda de assaltos na Capital

Homem de 34 anos, que havia fugido da prisão em Campo Grande, foi preso em flagrante após roubar uma motocicleta e usar o veículo para realizar outros dois assaltos. Prisão aconteceu por volta das 19h41 de quinta-feira (9), no bairro Alves Pereira, em Campo Grande.



Segundo boletim de ocorrência, após o furto da motocicleta na Rua Benedito Campos Couto, dois assaltos a comércios na região foram registrados, em ambos as características do veículo e de um dos bandidos, eram semelhantes.



Em um dos assaltos, ao Mercado GS, foram levados um aparelho celular, uma aliança de ouro e R$ 300 em dinheiro. Já a terceira ocorrência foi registrada em um açougue e os produtos furtados não foram especificados.



Em diligências pelo bairro Jardim Colibri, os suspeitos foram localizados, mas ao perceberem que seriam abordados, fugiram com a motocicleta despistando os policiais. Horas depois a motocicleta foi encontrada abandonada no meio da rua e um dos autores foi localizado após indicação de populares.



Homem tentou fugir novamente assim que avistou os policiais, mas foi alcançado e abordado pela equipe. No meio do caminho o suspeito tentou se livrar de sua pistola modelo PT 57S AMF, calibre .765, jogando na calçada. O armamento estava carregado com nove munições intactas. Suspeito confessou ter comprado o revólver por R$ 2,3 mil de um desconhecido na cidade de Chapadão do Sul. Ele revelou ainda que usou a arma para cometer os crimes.



Com o suspeito foram encontrados ainda R$ 11 que seriam parte do dinheiro roubado. Em sua residência, os policias encontraram dois dos aparelhos celulares furtados nas ações e um anel, sendo que o restante dos produtos estaria com o seu parceiro, no qual o suspeito não quis revelar seu paradeiro.



Após registro do caso na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do bairro Piratininga, alguns dos objetos recuperados, assim como a motocicleta furtada, foram devolvidos ao donos.