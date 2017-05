Justiça nega pedido de advogado e Pucinelli terá que pagar fiança até Segunda

Reprodução de vídeo TV Morena Justiça negou pedido de advogado que recorreu de fiança de R$ 1 milhão

Após ter pedido de fiança imposto pela Justiça Federal na ultima quinta-feira (13) por conta das investigações da Operação Máquinas de Lama, (4ª fase da Operação Lama Asfaltica), onde André Pucinelli é investigado; o advogado do ex-governador recorreu da decisão imposta do pedido da fiança de R$ 1 milhão, mas teve o pedido negado. Com isso, o prazo para o pagamento da mesma segue até segunda-feira (15), de acordo com o próprio advogado.



Ao Capital News, Siuf disse que na segunda feira dará um posicionamento à imprensa sobre o que será feito.



Máquinas de Lama:

A operação deflagrada ontem (11) pela Polícia Federal, Controladoria Geral da União (CGU) e Receita Federal é resultado do trabalho da investigação realizada com base nos materiais colhidos nas fases anteriores da operação. Entre os crimes investigados, foram encontrados indícios de lavagem de dinheiro e pagamento de propinas a servidores públicos. A estimativa é de que a organização criminosa tenha causado prejuízos que chegam a R$ 150 milhões.advogado