Jovens são presos após roubarem celular e carteira

Divulgação/PM Dupla foi levada para a Delegacia com os objetos que foram roubados

Dois jovens, um de 18 e outro de 19 anos, foram presos após roubarem um aparelho celular, de uma mulher de 29 anos. O caso aconteceu por volta das 23h15, desta sexta-feira (28) na rua Fernando de Barros.

Conforme as informações, depois de terem roubado o telefone e ainda um carteira da vítima, a dupla, que estava armada com uma faca, fugiu do local. Porém, a mulher teria acionado equipe da Força da Tática.

Ao chegar no local, os militares foram informados das características dos autores e iniciaram rondas pela localidade. Um dos envolvidos foi avistado em um terreno baldio próximo ao local do furto escondido atrás de uma árvore.

Ao ser abordado, o mesmo confessou ter participado do roubo, mas disse que o telefone já não estava mais com ele, pois teria vendido a um menor de idade e que depois receberia o dinheiro.

Em contato com o comprador, o mesmo afirmou a compra e disse que estaria disposto a devolver o telefone. Neste momento a equipe junto com o detido se deslocaram até a casa do menor, quando se depararam no caminho, com um homem em atitude suspeita, que ao avistar a viatura saiu correndo, mas logo capturado, confessando ser o outro envolvido no roubo, já que com ele, os militares encontraram a carteira da vítima.

Diante dos fatos, a dupla foi levada para a Delegacia de Polícia, juntamente com os objetos roubados, para providências cabíveis.