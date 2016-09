Jovens são detidas em Aeroporto de Dourados com droga nas malas

Divulgação/PM As jovens foram flagradas durante operação policial

Duas jovens, moradores da cidade de Porto Velho, foram presas em flagrante no Aeroporto de Dourados tentando embarcar com maconha após fiscalização de rotina realizada pela Polícia Federal em conjunto com a Polícia Militar.



Durante a atuação do canil da Força Tática os entorpecentes foram detectados dentro das malas das suspeitas, e somaram 48 kg. Em depoimento das mulheres disseram que a droga foi pega e Dourados e seria entregue em Porto Velho.



Elas foram levadas para o 1°Distrito Policial e autuadas em flagrante por tráfico de drogas.