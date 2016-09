Jovem se nega a entregar chave de carro durante tentativa de assalto

Uma mulher de 28 anos foi surpreendida na manhã desta sexta-feira (9) por dois homens que se aproximaram da mesma ordenando que as chaves do carro fossem entregues enquanto estava em uma padaria na cidade de Ponta Porã.



Segundo informações do boletim de ocorrência, a jovem estava na padaria quando os suspeitos chegaram e pediram as chaves, porém ao se recusar a entregar e esconder dentro da calça, um dos homens sacou uma arma e a ameaçou de morte.



Na segunda recusa de entregar as chaves o suspeito acertou a vítima com a arma, mas a mesma se defendeu e então os suspeitos fugiram do local sem serem identificados, pois estavam com o capacete da moto.



O caso foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã como roubo majoro pelo concurso de pessoas na forma tentada.