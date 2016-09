Jovem que realizava assaltos na fronteira é detido por Policiais Militares

Neste domingo (4) um homem de 22 anos foi preso pelos Policiais Militares no bairro Jardim Universitário de Ponta Porã após os agentes receberem um alerta de assalto na região. O suspeito já tinha um mandado de prisão em aberto em Campo Grande.



De acordo com informações do site Porã News os agentes encontraram o jovem acompanhado de outro rapaz, ambos em uma moto na região do Parque dos Poderes. Porém após receberem voz de prisão um dos suspeitos sacou uma arma e atirou contra a viatura dos policiais.



Após perseguição um dos homens foi detido após a moto perder o equilíbrio. O jovem foi encaminhado para a delegacia de Policia Civil de Ponta Porã, onde o mesmo confessou os assaltos e identificou o cumplice que conseguiu fugir como sendo o cidadão paraguaio.