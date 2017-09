Jovem preso pela PF mantinha 400 vídeos de pornografia infantil no celular

Um rapaz de 21 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira (27), no Bairro Monte Castelo, em Campo Grande, por armazenar 400 arquivos de imagens e vídeos contendo cenas pornográficas de adultos com crianças, adolescentes e até bebês.



O rapaz foi preso a partir de conteúdo obtido por meio de banco de dados nos Estados Unidos. De acordo com as informações divulgadas pela PF, em entrevista coletiva, é possível rastrear com precisão arquivos com material de pedofilia por toda a internet.



Toda vez que uma imagem é colocada na internet, ela ganha uma identificação. A polícia é informada toda vez que alguém faz um comentário sobre ela, por exemplo.



Falando à imprensa, os policiais informaram que não indícios de que o jovem preso tenha participado das gravações. A audiência de custódia deve ser realizada nesta quinta-feira (28), para decidir se ele continua preso.





Além do mandado no Bairro Monte Castelo, outro mandado de busca e apreensão de material de pedofilia deveria ter sido cumprido no Jardim dos Estados. O preso foi levado para a Superintendência Regional da PF, onde feito flagrante dos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. A identidade dele não foi divulgada.