Jovem morre em hospital após ser esfaqueado durante a madrugada

Policia Civil de Iguatemi, na região sul de Mato Grosso do Sul, investiga a morte de um jovem de 18 anos na madrugada desta quinta-feira (4). Diego de Oliveira Nitz havia acabado de se despedir de amigos quando foi esfaqueado e retornou pedindo socorro.



Segundo boletim de ocorrência, caso aconteceu por volta das 2h20, no bairro Vila Nova. Um amigo da vítima relatou aos policiais que estava na companhia de outro colega quando Diego se despediu e deixou o local. Em seguida, o jovem retornou correndo, apresentando ferimentos no pescoço e no tórax.



Assim que a guarnição da polícia chegou ao local, a vítima estava caída ao chão sangrando e inconsciente. Diego chegou a ser socorrido por uma ambulância e levado para uma unidade hospitalar do município, mas não resistiu aos ferimentos, e morreu no hospital. Caso foi registrado como homicídio simples na Delegacia de Polícia Civil de Iguatemi.