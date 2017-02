Jovem morre afogado em lagoa após discussão com o pai

Corpo de um jovem de 22 anos foi encontrado na manhã deste sábado (4) por equipe do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas, leste de Mato Grosso do Sul, em uma lagoa da cidade. Segundo boletim de ocorrência, o corpo foi encontrado a quatro metros de profundidade.



Fernando Miguel Vicente Roza teria discutido com o pai na noite de sexta-feira (3) enquanto ingeria bebidas alcóolicas. O pai teria reclamado do consumo em excesso de bebidas por parte do filho, que saiu de casa ameaçando tirar sua própria vida.



Tio de Fernando revelou aos policias que o pai do jovem chegou a tentar segura-lo antes de ele pular na lagoa, mas não conseguiu e Fernando saltou na água. Corpo do jovem só foi localizado na manhã de hoje.



Caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Três Lagoas e será investigado pela Polícia Civil.