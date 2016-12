Jovem invade o presídio da Gameleira e é detido por Agentes Penitenciários

Divulgação Contratado para resgatar o preso “Marcola”, Eder foi detido e encaminhado a delegacia.

Agentes penitenciários detiveram nesta madrugada, Eder Hector Moreira de Moura, o jovem invadiu o presídio da Gameleira para resgatar um preso conhecido como “Marcola”.



O jovem foi encontrado às 3h da madrugada no pátio do presídio com um pé de cabra nas mãos, em depoimento confessou que foi contratado por uma mulher identificada como “Fátima” e que receberia R$ 200,00 pelo trabalho.



O presídio da Gameleira conta com 1040 internos sendo apenas 4 agentes penitenciários para realizar a segurança. A invasão de ontem com a intenção de resgatar presos não é a primeira, e assim como esta, todas as outras tentativas foram frustradas. Porém, a assessoria da Sinsap (Sindicato dos Servidores da Administração Penitenciária do MS), lembra que os agentes trabalham apenas utilizando um “apito”, sem coletes a prova de balas ou qualquer tipo de arma branca ou de “fogo”.



Ainda segundo a assessoria, o risco de morte durante esses acontecimentos é grande não apenas pela audácia dos criminosos, mas também, pela atitude do poder que sabe da situação e não toma as devidas providências para proteger os agentes. O acordo que há entre a Policia Militar e o Sindicato, de que estes dariam suporte a segurança nos presídios, não está sendo cumprido, tanto que no momento da invasão haviam apenas os 4 agentes plantonistas para a Gameleira.