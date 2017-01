Jovem ferido na cabeça grita por socorro e é encontrado caído no chão

A Polícia Militar ouviu gritos de socorro e acabou encontrando um jovem, de 19 anos, caído com ferimento na cabeça. O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (6), no Jardim Santa Emília, em Campo Grande.



De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima afirmou que foi agredida por duas pessoas e não disse o motivo das agressões. O rapaz foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Leblon.