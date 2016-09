Jovem é vítima de tentativa de homicídio em Paranaíba

Um jovem de 23 anos foi alvo de uma tentativa de homicídio nesta quinta-feira (8) após ser surpreendido por um homem em um veículo Gol de cor preta enquanto trafegava pela rua Capitão Altino Lopes em uma caminhonete da empresa em que trabalha na cidade de Paranaíba.



Segundo informações do boletim de ocorrência, o jovem estava cruzando a rua, quando no meio do quarteirão, teve o caminho interrompido por um veículo de cor preta, conduzido por um homem armado.



O suspeito então desceu do veículo foi até a vítima o acusando de mexer com a esposa. Para se proteger a vítima deitou no banco do carro momento em que o suspeito efetuou um tiro na carga que estava na caminhonete. Logo em seguida efetuou outro na direção da porta, mas a vítima não foi atingida.



Depois de efetuada a ação o homem fugiu do local. Mas após buscas policiais os agentes encontraram o carro em uma residência onde o morador disse ser de um homem envolvido com tráfico de drogas.



O caso foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia de Paranaíba como homicídio qualificado por motivo fútil na forma tentada.