Jovem é suspeito de participar de tentativa de homícido do irmão

Jovem de 21 anos ficou ferido após ser baleado em tentativa de homicídio na tarde de domingo (09), no bairro Vespasiano Martins, em Campo Grande. De acordo com boletim de ocorrência, o irmão da vítima, de 19 anos, e a cunhada, de 23, são os principais suspeitos pelo crime.



A ação aconteceu por volta das 16h45 no cruzamento das ruas Luiz Gustavo Ramos Arruda e Antídio Souza Guedes. Socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros, a vítima informou aos policiais já no hospital, que os dois suspeitos estavam em uma motocicleta, conduzida por seu irmão, e que a cunhada teria efetuado disparos com arma de fogo em sua direção, sendo que dois deles atingiram o jovem, um na perna direita e outro na mão esquerda.



Após os disparos, a dupla fugiu do local, mas a mulher foi encontrada em um matagal na Rua Marques de Barbacena esquina com a Rua Luiz de Vasconcelos. A principal a suspeito negou autoria do crime, mas sua participação foi confirmada pela vítima e, por isso, a jovem foi encaminhada para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do bairro Piratininga, onde o caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil na forma tentada.



Irmão da vítima se apresentou mais tarde na mesma delegacia. Policiais estiverem no local indicado pela suspeita onde estariam a arma e a motocicleta usada no crime, mas nada foi encontrado.