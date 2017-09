Jovem é sequestrado, baleado e esfaqueado em acerto de contas entre facções

Jovem, de 18 anos, foi sequestrado, baleado e esfaqueado no fim da noite desta terça-feira (25), no bairro Paulo Coelho Machado, região sul de Campo Grande. A vítima seria integrante da facção Comando Vermelho (CV) e teria sido atacada por cinco integrantes do grupo rival Primeiro Comando da Capital (PCC).





Deurico/Capital News O caso foi registrado da Depac da Piratininga

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, policiais militares chegaram até uma área de loteamento da região depois de serem comunicados por denúncia de que no local havia uma pessoa gritando por socorro.



O jovem foi encontrado caído no chão com perfurações de tiros no ombro esquerdo, pescoço e peito. Além de um corte de faca na barriga e outro nas costas. Ele foi socorrido e levado à Santa Casa.



À polícia, a vítima declarou que havia sido sequestrada no bairro Moreninhas, por cinco homens que ocupavam um Peugeot e estavam armados com revólver. Ainda conforme as declarações, o jovem seria integrante do Comando Vermelho e os autores do Primeiro Comando da Capital. A tentativa de assassinato teria ocorrido por desacerto entre as duas facções criminosas.



Nenhum suspeito foi preso. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Vila Piratininga e está sob investigação.