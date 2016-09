Jovem é preso com moto furtada entre fronteira de Corumbá e Bolívia

Tamanho do texto

Divulgação/PM Rapaz tem passagens pela polícia por roubo

A Polícia Militar de Corumbá foi acionada para comparecer ao Posto Esdras, fronteira com a Bolívia, por conta de uma abordagem de um rapaz com moto furtada. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (12).



A Receita Federal realizou a abordagem, de acordo com o Diário Online o rapaz, de 18 anos, estava com uma moto furtada no dia 10 de setembro. Foi dada a voz de prisão e o jovem afirmou ter encontrado a moto em um matagal.



Ele possui diversas passagens por roubo e a moto estava sem chave. O rapaz, juntamente com a motocicleta, foi encaminhado ao 1º Distrito Policial em Corumbá.