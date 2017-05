Jovem é preso após esfaquear homem de 46 anos em defesa de mulher

Jovem de 20 anos foi preso após esfaquear Jorge Francisco Borges, de 46 anos, na noite de domingo (14), em Anastácio, oeste de Mato Grosso do Sul. Tentativa de homicídio aconteceu após discussão entre a vítima e uma mulher, identificada apenas como Roseli.



De acordo com registro policial, os envolvidos ingeriam bebidas alcoólicas em uma residência localizada na rua José Cândia, no centro da cidade, quando a briga começou. No meio da confusão, o suspeito teria pegado uma faca e desferido pelo menos três golpes contra a vítima.



Golpes atingiram rosto, costas e cabeça de Jorge, que conseguiu fugir pulando o muro e se esconder na casa vizinha até a chegada da polícia. Ele foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levado para pronto-socorro de Aquidauana, município vizinho.



Ainda de acordo com informações policiais, o autor estava visivelmente alterado e foi preso em flagrante, sendo preciso uso de algemas para conte-lo. Ele foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil da cidade com um corte e escoriações no braço direito, causadas por um briga corporal com a vítima, antes de o esfaqueamento acontecer.



Faca utilizada no crime foi encontrada ainda com manchas de sangue. Caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada. Após atendimento médico, vítima foi liberada.