Jovem é esfaqueado pelo sogro em briga na noite de Ano Novo

Jovem, de 26 anos, foi esfaqueado pelo sogro durante uma briga ocorrida por volta das 21h15min desta segunda-feira (1º). O fato aconteceu no assentamento Capão Bonito, em Sidrolândia. O autor do crime, de 44 anos, fugiu.

Conforme Boletim de ocorrência, testemunhas disseram que o rapaz foi atacado com golpe de faca depois de agredir o sogro com dois tapas no rosto. A corte que acertou o abdômen foi tão profundo que chegou a expor parte do intestino da vítima.

Após a tentativa de assassinato, o autor fugiu. O rapaz foi socorrido e levado para atendimento no hospital da cidade.