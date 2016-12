Jovem é encontrada morta e sem roupa na MS-427

Edição de Notícias A polícia continua as investigações

Laura Helena da Silva, de 21 anos, estava desaparecida e foi encontrada morta. O caso aconteceu na tarde de segunda-feira (5), na rodovia MS-427, próximo à cidade de Rio Verde do Mato Grosso.



Trabalhadores roçavam o mato quando encontraram o corpo seminu e em estado de decomposição. De acordo com informações do site Edição de Notícias, os funcionários acionaram a Polícia Militar. A família de Laura registou boletim de ocorrência sobre o desaparecimento da jovem na tarde de ontem.



Laura foi vista pela última vez numa festa realizada no sábado (3), em uma lanchonete, em frente a Praça das Américas. A vítima apresentava lesões nas costas, nos braços, nas pernas, nos pés, nas mãos e um corte contuso na cabeça.



Perto do local foram encontradas camisinhas do outro lado da rodovia. A suspeita é que a vítima pode ter sido estuprada, já que ela estava sem a parte de baixo das roupas. Outra suspeita, segundo o delegado, é que ela tenha sido assassinada em outro lugar e o corpo jogado às margens da rodovia.