Jovem é atingido por quatro tiros enquanto bebia em casa

Um jovem, de 27 anos, foi atingido por quatro tiros em frente a casa onde mora. O caso aconteceu na noite de sábado (7), no bairro Altos do Alvorada, em Dourados.



De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe, de 59 anos, contou que Thiago Oliveira da Silva e mais dois amigos bebiam cerveja em frente de casa quando um veículo Gol, cor branca se aproximou dos jovens.



O homem achou que fosse um amigo e se aproximou do carro quando o passageiro atirou. A vítima foi atingida com dois no braço direito, um no peito e um no abdômen.



Ainda de acordo com os jovens, o alvo de Vaguinho era um jovem conhecido como João Vítor, amigo da vítima, que teria passado a tarde bebendo com os rapazes, mas que já havia ido embora no