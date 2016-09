Jovem é atingido por disparo de arma de fogo em Sidrolândia

Um jovem de 19 anos foi encontrado caído na rua João Maria Barbosa Nantes, no bairro Paraíso após vítima de arma de fogo no final da tarde deste domingo (11). O caso aconteceu na cidade de Sidrolândia.



Segundo informações policiais, populares informaram que o disparo aconteceu na rua e que o suspeito seria um jovem envolvido com tráfico de drogas na região.



Após buscas policiais foi encontrado uma espingarda calibre 36 sem numeração, com um cartucho deflagrado calibre 32, na porta da cozinha de uma residência informada ser do suspeito de efetuar o disparo. Ainda na residência uma mulher de 31 anos foi encontrada fazendo uso de entorpecente no local.



A mulher disse aos agentes quem seriam os suspeitos, porém a mesma foi detida e encaminhada no local. Diante dos fatos os policiais foram até o hospital falar com a vítima que confirmou quem seriam os autores do crime.



O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Sidrolândia como homicídio simples na forma tentada.