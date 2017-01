Jovem é atingido no pescoço após brincar com arma de fogo

Um jovem, de 18 anos, ficou ferido após ser atingido no pescoço enquanto brincava com uma arma de fogo. O caso aconteceu neste domingo (1º), no Núcleo Industrial em Campo Grande.



A vítima foi encaminhada para a Santa Casa em estado grave. Ele e o primo estavam brincando com a arma quando disparou. O caso foi registrado como porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal culposa, quando não há intenção.



O primo confessou que a arma era dele e foi levado pelos policiais militares. A equipe do Corpo de Bombeiros, que prestou os primeiros atendimentos.