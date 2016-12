Jovem é assassinado com facada no pescoço por antigo desafeto

Tamanho do texto

Um jovem de 21 anos foi assassinado no Município de Amambai. Diones Luiz Pedrosa Farias, foi esfaqueado no pescoço por volta das 10 horas da manhã na praça da rodoviária do Município. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu ao ferimento.



A esposa da vítima estava no local com o rapaz, mas afirmou que não presenciou a agressão. Ela indicou um homem como possível autor. Segundo ela, este homem e seu esposo eram desafetos antigos e já teriam se agredido em outra oportunidade.



Alcoolizada, a mulher não conseguiu dar mais detalhes sobre o homicídio. A polícia também não encontrou testemunhas da agressão. Os policiais foram até a casa do suspeito, mas também não lhe encontraram. O boletim de ocorrência foi registrado como homicídio simples.