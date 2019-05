Jovem e adolescente são flagrados levando maconha para MT

Divulgação/DOF Droga apreendida somou 61 kg entre as malas do casal e a sem identificação

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) impediram que um casal de jovens levasse 41 kg de maconha para o Estado de Mato Grosso nesta madrugada de sexta-feira (31). O flagrante aconteceu dentro de um ônibus no Distrito de Vila Vargas, em Dourados.

De acordo com o DOF, a equipe abordou o veículo que saiu da fronteira e seguia até Campo Grande e localizaram uma mala com a mulher de 19 anos que tinha 26 kg da droga. Já com o adolescente de 17 anos estavam outros 15kg. Ambos disseram que compraram em Ponta Porã e levariam a maconha para Mato Grosso.

Os policiais ainda encontraram uma outra mala, dessa vez dentro do bagageiro, com mais 20 kg de maconha, mas não conseguiu localizar o responsável. No total, foram apreendidos 61 kg da droga dentro do ônibus.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), para os procedimentos da Polícia Judiciária.