Jovem de Paranaíba é preso com maconha e desabafa: “Minha mãe vai me matar”

Divulgação/GMD Jovem foi conduzido à delegacia onde foi preso em flagrante por tráfico

A Guarda Municipal de Dourados (GMD) flagrou um jovem de 18 anos, morador em Paranaíba, transportando tabletes de maconha dentro de uma mala na noite desta quinta-feira (30) no Terminal Rodoviário e realizou a prisão do mesmo.



A equipe fazia patrulhamento preventivo no local quando viram o jovem em atitudes suspeitas e resolveram fazer a abordagem. O acusado confessou que estava transportando drogas e recebeu voz de prisão. Aos guardas, ele acabou relatando que “minha mãe vai me matar”.



Com ele foi encontrado uma mala com 12 tabletes de maconha pesando 9,750 kg e um pacote de Skunk com 350 gramas da (super maconha). Sobre o entorpecente, o jovem revelou que comprou por R$ 1,1 mil em Ponta Porã e que levaria para Paranaíba.



Diante da situação foi preso em flagrante pela GM e conduzido até a Delegacia de Polícia para os procedimentos legais juntamente com a droga apreendida.