Jovem de 20 anos morre em colisão entre moto e ônibus em Campo Grande

Um jovem de 20 anos morreu na manhã desta quinta-feira (24) em acidente no cruzamento da Avenida Calógeras com a Rua 26 de Agosto, em Campo Grande. Júlio Ângelo colidiu a motocicleta com um ônibus e morreu na hora.



Testemunhas disseram que o jovem bebia com outro amigo em uma conveniência e teria furado sinal e batido em um ônibus que faz a linha “União/Oliveira”, que seguia pela 26 de Agosto. O jovem que estava na garupa conseguiu saltar da moto antes de bater. O jovem teve a cabeça esmagada durante a colisão. Ele não portava documentos.