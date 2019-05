Jovem contrata travesti via anúncio e relata ser roubado

Arquivo/Dourados News Vítima disse ainda que foi ameaçado e teve que assinar um documento de dívida de R$ 5 mil

Um jovem de 23 anos procurou o 1° Distrito Policial de Dourados na noite desta sexta-feira (24) relatando ter sido roubado por uma travesti após contratar ela via anúncio. Além de não ter os serviços prestados, a vítima disse que teve que entregar os R$ 50 combinados anteriormente e ainda assinou um documento relatando dívida de R$ 5 mil com a mesma.

De acordo com o boletim de ocorrência, após combinar o preço e local de encontro, o jovem se deslocou até no cruzamento entre as ruas Joaquim dos Santos Veríssimo Filho com rua Vereador Sinésio de Matos, no Jardim Guanabara, e logo foi surpreendido com o travesti com uma navalha.

A acusada teria dito que o valor do programa mudaria e que os R$ 50 combinados era pouco. Ela ainda obrigou o jovem a entregar o dinheiro sob ameaças como “eu sei onde mora”, “anotei a placa do seu carro”. Depois, fugiu do local levando o dinheiro e o documento assinado. O caso será investigado.