Jovem bate motocicleta em trator e morre na MS-276

Um jovem de 17 anos morreu no final da noite desta quarta-feira (14) após colidir a motocicleta Honda Titan contra um trator que seguia pela MS-276 entre as cidades de Dourados e Deodápolis.





Divulgação/Dourados News A vítima bateu na traseira do trator ao tentar desviar

De acordo com o site Dourados News, o trator estava acoplado numa carretinha e transportava calcário no momento do acidente enquanto a vítima seguia logo atrás.



A vítima, que seguia com outra pessoa na moto, tentou então desviar do trator e acabou saindo da pista, mas acabou batendo na carretinha e acabou morrendo na hora devido ao impacto da batida.



Já a outra vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital da Vida.

A Polícia Militar Rodoviária Estadual atendeu a ocorrência no local.