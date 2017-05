JBS, Eldorado Celulose, Gráfica Alvorada e Águas Guariroba são citadas na operação fiscalizada pela Polícia Federal

Tamanho do texto

Deurico/Arquivo Capital News Frigrorífico JBS foi citado na etapa das investigações que apura esquema para locação “fantasma” de maquinário.

O frigorífico JBS, situado aqui em Campo Grande, foi alvo da opreação da Polícia Federal, na manhã de hoje (11). Denominadas por máquinas de lama a 4ª fase da operação Lama Asfaltica mostra desvios de recursos e superfaturamento de obras durante a gestão de André Puccinelli, ex-governador do Estado de Mato Grosso do Sul.

O frigrorífico JBS foi citado na etapa das investigações que apura esquema para locação “fantasma” de maquinário como estratégia para lavagem de dinheiro e pagamento de propina a servidores. O operação conseguiu identificar valores de proprinas repassados, principalmente com o aluguel de máquinas.



Nós entramos em contato com o frigorifico e até a publicação desta matéria não tivemos retorno.



O ex-secretário adjunto de Fazenda, André Cance, está entre os presos da operação desta manhã (11). Além dele Micherd Jafar Júnior, dono da Gráfica Alvorada, que mantinha vários contratos com a gestão anterior para fornecimento de materiais, principalmente para a Secretaria de Educação, também foi preso.

Relatórios da operação da PF apontam indícios de fraude em contratos para compras de livros paradidáticos; Na gestão de Pucinelle, a Alvorada recebeu R$ 29 milhões em contratos, a cada ano esses valores subiam gradativamente.



A empresa Águas Guriroba também foi citada na operação da Polícia Federal, segundo os delegados ele comprou 3 mil livros escritos pelo filho do ex-governador Pucinelli, o advogado e professor universitário André Puccinelli Júnior; o valor chegaria aos R$ 300 mil reais. A PF, disse que a compra faz parte do esquema criminoso investigado na Operação Lama Asfaltica.



Questionada sobre a investigação a empresa disse nota que, “A Águas Guariroba está à disposição da justiça para prestar as informações e esclarecimentos necessários”.

Divulgação/Eldorado Empresa teve computadores e documentos apreendidos pela Polícia Federal





Além do JBS e Águas, também foram citadas no esquema empresas como H2L, Ice Cartões, Eldorado Celulose, HBR Medical, Proteco Construções e Digix.



Os investigados na Opração Lama Asfaltica repoderão pelos crimes: Peculato, Corrupção passiva e ativa, estelionato, lavagem de dinheiro, e organização crimonosa.