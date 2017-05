Jaguatirica atropelada na BR-262 é socorrida pela Polícia Rodoviária Federal

Tamanho do texto

Fotos PRF Animal foi encaminhado ao Cras de Campo Grande

A Polícia Rodoviária Federal resgatou na tarde de sexta feira (12), na BR-262, em Corumbá, uma Jaguatirica que estava gravemente ferida.



O animal possivelmente de idade adulta, estava às margens da rodovia, próximo do Km 675, necessitando de cuidados urgentes, a que tudo indica ela teria sido atropelada.



A PRF buscou em uma fazenda vizinha, na região, ajuda para imobilizar a o animal que foi levado as pressas para Aquidauana, onde a Policia Militar Ambientar fez a providenciou a transferência do animal para o Centro de Reabilitação de Campo Grande.