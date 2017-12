Irmãs se estapeiam e se ofendem em praça pública

Duas irmãs, de 18 e 24 anos, se desentenderam e trocaram trapas e ofensas no meio de praça pública, na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, em Bataguassu. O fato aconteceu nesta quinta-feira (14).

Conforme informações do Boletim de Ocorrência, a jovem de 24 anos contou que conversava no local com avós quando a ser insultada pela irmã com xingamentos. As duas se desentenderam e acabaram aos tapas, chutes e unhadas. Além disso, as duas trocaram ofensas.

A jovem representou criminalmente contra a irmã de 18 anos e ela pode responder a processo por lesão corporal.