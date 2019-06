Irmãs batem moto e uma morre na rodovia BR-463

Tamanho do texto

Ponta Porã Informa Reinalda Silva Lopez teria sido atropelada pelo condutor do Jetta após cair no asfalto

Um acidente envolvendo uma motocicleta e outros dois veículos na tarde deste domingo (16) na rodovia BR-463 culminou na morte de Reinalda Silva Lopez, de 27 anos. Ela estava na motocicleta de origem estrangeira ao lado da irmã, de 22 anos, que sofreu ferimentos graves e foi levada ao hospital Regional de Ponta Porã.

O acidente aconteceu em um trecho entre o município de fronteira com o Paraguai com o distrito de Sanga Puitã. As irmãs foram atingidas pelos veículos Fiat Toro e na sequência pelo VW Jetta. Ambos os motoristas fugiram sem prestarem socorro.

Familiares relatam que elas haviam saído da casa dos pais em Zanja Pytã após comemorarem o Dia dos Pais no Paraguai. A polícia obteve os números das placas dos veículos e irá investigar o caso.