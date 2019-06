Irmãos matam jovem a tiros por “encaradas” na rua

Dourados News Jovem foi baleado nas costas na noite desta terça-feira

Lucas Alisson Nunes Souza, também conhecido como Paçoca, de apenas 20 anos, foi morto a tiros na noite desta terça-feira (4) na Vila Cachoeirinha, em Dourados. De acordo com os investigadores da polícia, os autores seriam dois irmãos, de 16 e 20 anos, que não gostavam das encaradas da vítima quando cruzavam a rua no bairro.



O crime aconteceu por volta das 19h quando Lucas ajudava a realizar uma mudança com outras quatro pessoas. Neste momento, os dois autores passavam pelo local e reconheceram Lucas. Testemunhas afirmam que um dos autores teria gritado: “Eaew safado”, e o outro sacou uma arma de fogo e disparou por três vezes em direção a vítima.



Ainda segundo a polícia, um dos disparos atingiu de raspão a um outro adolescente, um dispersou no local, e o outro veio acertar as costas de Lucas, transfixando no peito. Ele ainda tentou correr para a varanda da residência, mas não resistiu ao ferimento.



A dupla fugiu, mas já foi reconhecida pela polícia que segue em buscas dos paradeiros. O caso segue sendo investigado.