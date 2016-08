Interno de semiaberto é flagrado com 42 gramas de maconha em tênis

Tamanho do texto

Jovem negou ser para venda

O interno Isaac Daniel Gonçalves Baptista, de 23 anos, foi detido acusado de tráfico de drogas. Ele estava tentando entrar no Presídio Semiaberto de Dourados, com 42 gramas de maconha. O caso aconteceu na quinta-feira (25).



De acordo com o Dourados News, a droga estava em um par de tênis do rapaz, que foi vistoriado pelos agentes penitenciários. Isaac que cumpre pena por roubo, que terminou na morte do advogado Márcio Alexandre dos Santos de 37 anos, em outubro de 2014.



Na época do crime, um policial federal que estava na companhia do advogado teria reagido ao assalto e Isaac foi baleado e preso. Ao ser questionado sobre a droga o rapaz negou ser traficante e alegou que seria para consumo.