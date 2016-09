Internas são flagradas com celular durante revista em presídio feminino

Duas presas foram flagradas na noite desta segunda-feira (26), durante retorno para o período fechado no Presídio Semiaberto Feminino de Campo Grande, tentado esconder um celular e levar o mesmo para dentro da cela durante vistoria.



De acordo com o boletim de ocorrência, uma das detentas passou pela revista e retornou para pegar um suposto casado que havia esquecido no jardim na unidade quando foi flagrada tirando um aparelho celular de dentro da roupa.



A interna foi parada por um dos agentes penitenciários, momento em que outra presa se aproximou e disse ser a dona do mesmo, mostrando uma foto do rosto no papel de parede do aparelho.



O caso foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da vila Piratininga.