Idoso toma choque em ligação clandestina de energia e morre eletrocutado

Idoso de 73 anos morreu após ser eletrocutado na manhã desta quarta-feira (8) em Campo Grande. Caso aconteceu por volta das 11h30, em um assentamento rural próximo ao distrito de Indubrasil.



Segundo boletim de ocorrência, o enteado da vítima afirmou aos policiais que o idoso mantinha um lote no local e, periodicamente, fazia a limpeza das terras. Uma testemunham identificada apenas como Patrícia, revelou que depois de capinar o lote, Mário André de Paulo teria resolvido arrumar a fiação elétrica improvisada, momento em que o choque acabou acontecendo.



Patrícia disse ainda que pediu para o idoso parar de arrumar os fios até que ela fosse comprar um disjuntor, mas assim que virou as costas, escutou um forte barulho e logo encontrou a vítima caída com os fios de energia em suas mãos.



Vizinhos desligaram a energia e acionaram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas o idoso não resistiu e morreu no local. Socorristas chegaram a realizar diversas tentativas de reanimar Mário por cerca de uma hora, mas não tiveram êxito.