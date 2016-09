Idoso é preso suspeito de cometer abuso sexual contra crianças

Um idoso de 74 anos foi preso pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Dam) de Paranaíba, no último dia 15, suspeito de ter cometido estupro contra duas crianças, de seis e oito anos, que são bisnetas da mulher, porém a informação foi divulgada apenas nesta segunda-feira (26).



Conforme informações do site Dourados News, a criança de seis anos mora em outra cidade, mas foi abusada quando foi passar uns dias na residência da bisavó. Ao voltar para a casa, a crianças apresentou comportamento diferente e acabou contatando o que havia acontecido. O caso foi registrado na delegacia do município.



Diante da situação outro caso de estrupo contra uma menina de 8 anos foi descoberto pela família do suspeito. A vítima contou aos policiais que o abuso acontece há aproximadamente dois anos.



O idoso foi encaminhado para o estabelecimento penal da região, onde aguarda a decisão da Justiça onde responderá por estupro de vulnerável.