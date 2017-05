Idoso é esfaqueado após se envolver em briga com arma de pressão

Briga entre duas pessoas de uma mesma família acabou indo parar no hospital, na madrugada desta terça-feira (2), em Campo Grande. Um homem de 34 anos foi preso em flagrante, suspeito de esfaquear o padrasto de sua esposa, justificando ter sido atingido por um disparo com arma de pressão.



Segundo boletim de ocorrência, caso aconteceu por volta de 1h30, na rua Mapuera, bairro Jardim Columbia, região norte da cidade. Policiais militares foram acionados e encontraram a vítima caída ao chão, ensanguentada. De acordo com testemunhas, o suspeito e vítima residiam na mesma residência, mas o autor teria fugido para casa da mãe após cometer o crime.



Equipe policial se descolocou até o endereço e encontraram o marido da enteada da vítima, que acabou confessando a tentativa de homicídio. Ele relatou que, além do tiro com espingarda de pressão, foi atingido por uma coronhada antes de tomar atitude de esfaquear o idoso de 73 anos.



Autor foi encaminhado para Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do centro da Capital, enquanto a vítima foi levada para a Santa Casa com ferimento no pescoço. A faca usada no crime não foi localizada.