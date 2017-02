Idoso é encontrado morto em frente de casa

Tamanho do texto

Idoso encontrado morto em frente de casa

Idoso de 75 anos foi encontrado morto na manha desta sexta-feira (10) em frente à sua residência, na cidade de Rio Brilhante. Corpo da vítima estava ao lado de sua bicicleta, por volta das 5h.



Segundo o site Rio Brilhante News, a filha informou que Edmilson Ferreira Lima era diabético e hipertenso, mas possíveis causas pra morte ainda estão sendo investigadas para saber se alguma dessas doenças tem relação com o óbito.



Corpo foi encontrado sem sinais de maus-tratos, lesão ou qualquer ferimento que indique uma possível agressão. A esposa do idoso, que sofria de Alzheimer, morava com a vítima na residência ele foi encontrado sem vida. Corpo foi encaminhado para o necrotério da cidade para ser liberado.