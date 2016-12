Idosa é encontrada morta dentro de casa

Tamanho do texto

Neide Santos da Rosa, de 67 anos, foi encontrada morta n varanda de casa. O caso aconteceu no sábado (3), na cidade de Rio Verde de Mato Grosso. O corpo não tinha sinais de agressão.

Vizinhos que a encontraram caída no chão da varanda do imóvel. A perícia e o delegado estiveram no local, e constataram que o corpo não tinha sinais de violência, podendo ser morte natural.

Ainda não há informações se a idosa tinha histórico de doenças e o caso foi registrado na delegacia de polícia de Rio Verde.