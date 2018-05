Idosa de 84 anos é brutalmente assassinada com pedradas na cabeça

Tamanho do texto

Porã News Idosa foi morta na casa onde morava

Juana Bautista de Masa, de 84 anos, foi brutalmente assassinada a golpes de pedra na cabeça, na casa onde morava, no bairro Maria Victoria na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, país que fica na divisa com Ponta Porã. O corpo foi encontrado nesta terça-feira (22), por familiares.

De acordo com o site Porã News, alguns familiares foram até a casa depois de sentirem falta de Juana e a encontraram morta com marcas de agressões na cabeça. Segundo peritos, o crime teria sido cometido com pedradas. Existe, ainda, a informações de que a idosa tenha sofrido abuso sexual antes de ser morta.

A suspeita é que o autor seria conhecido da vitima, mas ninguém foi identificado. O crime segue em investigação.