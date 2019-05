Identificada a vitima da colisão na BR 158

divulgação/Radio Caçula Não se sabe como aconteceu a colisão que vitimou um rapaz

A vitima da colisão entre motocicleta e ciclista que terminou em morte na da BR 158 no KM 266, sentido Selvíria/Três Lagoas no final do dia de ontem (21), foi identificada após noticia de Ronda Policial de uma radio da cidade.

O aposentado sumiu ao aguardar por seus parentes em frente ao banco, às 14h10. Ele portava uma bicicleta. Pedro não residia na cidade e estava aqui para realizar exames. Ele tomava remédios para o coração e de acordo com a família, tinha problemas mentais. E a família foi contatada pela empresa funerária após saber do desaparecimento do idoso que sofria de problemas mentais.

Caso

De acordo com o boletim de ocorrência, a bicicleta e a moto, envolvidas no acidente, trafegavam pela via em sentido Selvíria/Três Lagoas. O cliclista seguia no acostamento e ao entrar na pista de rolamento, onde a moto transitava, a colisão aconteceu.

Os condutores foram socorridos pelo SAMU com ferimentos graves e encaminhados ao Hospital Auxiliadora. O motociclista sofreu escoriações pelo corpo e fraturas no membro superior esquerdo. Ao ser submetido pelo teste do bafômetro, nenhum álcool foi encontrado em seu organismo. Já o ciclista sofreu serias lesões, as quais ele não resistiu e veio a óbito as 22h no Hospital de Três Lagoas. Ate o fechamento desta não havia a identidade do ciclista revelado.