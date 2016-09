Homens são presos entregando cestas básicas em troca de votos

A Polícia Civil de Coronel Sapucaia prendeu na madrugada desta quarta-feira (28) quatro homens, suspeitos de estarem envolvidos com compras de votos por meio de entregas de cestas básicas na região da Vila Nova.



De acordo com o boletim de ocorrência, por volta da 1h, uma equipe policial foi informada que um veiculo estaria circulando na região em um veículo Hyundai Azera entregando cestas básicas e em troca pedindo votos para as eleições que acontecem neste próximo domingo (2).



No local, os agentes realizaram a vistoria do veículo e encontraram três cestas básicas no porta-malas, além de um revolver com cabo de madeira com seis munições de calibre 44.



Os homens foram detidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia de Coronel Sapucaia, juntamente com as cestas e a arma, onde responderão por porte ilegal de arma, e também por oferecerem algo em troca de votos.