Homens baleados no portão de casa em Campo Grande

Deurico/Capital News O caso foi registrado na Depac

Dois homens foram baleados após serem chamados no portão de uma casa. O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (4), rua Fernandes da Fonseca, bairro Santo Eugênio, em Campo Grande.



Washington Luiz Cândido Fernandes, de 19 anos, e Matheus Pereira Fernandes, 18 anos, foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Universitário.



De acordo com o boletim de ocorrência, a dupla estava em casa quando dois homens bateram palma no portão. Washington foi recebido a tiros atingindo a perna e a cabeça. Ao ver o que estava acontecendo, Matheus foi ferido no braço e axila. Os responsáveis pelo tiro fugiram.



Foi constatado que existe mandado de busca e apreensão emitido pela Vara de Infância e Juventude contra Washigton. O caso foi registado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Vila Piratininga.