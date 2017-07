Tamanho do texto

Eder Andrade/Prefeitura de Campo Grande Homem vai a UPA, se passa por paciente e comete roubo

Uma recepcionista da Unidade de Pronto Atendimento do Leblon (UPA), foi assaltada dentro da unidade de saúde, na madrugada desta quinta-feira (20), em Campo Grande. O ladrão se passou por paciente e acabou levando o celular da vítima.

De acordo com o boletim de ocorrências, por volta das 2h da madrugada o homem chegou a UPA e se passou por paciente, dizendo que não estava bem. Ele ficou pouco tempo no local e acabou indo embora.

Minutos depois ele retornou a unidade de saude e anunciou o assalto, pedindo a mulher, que é recepcionista do local, o celular dela e ainda foi audacioso e disse para ela dizer ao guarda do local, para não ficar dormindo. Após o ocorrido o autor acabou fugindo, o circuito interno do local deve ajudar nas busca ao ladrão.