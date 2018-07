Homem topa receber R$ 25 mil para transportar droga, mas acaba preso

PRF/Divulgaçao



A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 586 kg de maconha, no km 68 da BR 463, em Ponta Porã. A ocorrência foi registrada na madrugada deste sábado (28). De acordo com as informações divulgadas com a assessoria, os policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao veículo Nissan/Sentra com placas de São Paulo (SP). O motorista, um homem de 30 anos, obedeceu à ordem e confessou que levava grande quantidade de maconha no veículo.

Dentro do carro, foram encontrados vários tabletes de maconha, que, somados, apresentaram 586 kg .

O condutor, que não possui habilitação para dirigir, declarou ter pego a droga no Paraguai e a levaria até Presidente Prudente (SP), recebendo a quantia de R$ 25 mil pelo transporte. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal de Ponta Porã.