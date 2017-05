Homem tenta roubar plantação e acaba violentado com mandioca por populares

Homem de 33 anos precisou de atendimento médico após ser violentado por um grupo de pessoas que o flagrou roubando mandioca de uma plantação. Caso aconteceu por volta das 22h de ontem (9), no bairro Jardim Monte Alegre, em Campo Grande.



Segundo boletim de ocorrência, o suspeito já havia sido flagrado outras vezes roubando produtos do local, mas que dessa vez um grupo de pessoas, desconhecido pelos responsáveis pela plantação, teria o surpreendido e introduzido uma mandioca em seu ânus.



Suspeito já havia colido aproximadamente 5kg do produto e separado em uma sacola. Policias militares foram acionados e encontraram o ladrão ferido no local. À polícia, o homem não soube identificar quem teria participado da agressão e afirmou que teriam sido funcionários da plantação. Já os responsáveis pelo local, afirmaram que ninguém mais, além deles, trabalha na plantação.



Homem reclamava de fortes dores e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Leblon. Após ser avaliado por uma equipe médica, foi identificada a necessidade de transferência para um hospital maior, mas por falta de vaga, o suspeito ainda não havia sido transferido até o início da manhã de hoje.



Responsáveis pela plantação demonstraram interesse em representar contra o suspeito e compareceram espontaneamente a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do bairro Piratininga para registrar o caso.