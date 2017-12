Homem tenta matar o ex-enteado

Homem, de 38 anos, é apontado como autor de uma tentativa de homicídio ocorrida na madrugada desta terça-feira (27), na rua São Nicolau, na Vila Santa Luzia, em Campo Grande. A vítima é um rapaz, de 36 anos, ex-enteado do autor.

Deurico/Capital News Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro

Conforme o Boletim de Ocorrência, policiais foram chamados no local e encontraram a vítima caída no chão com cortes no pescoço e na barriga. Enquanto aguardava socorro médico, o rapaz apontou o ex-padrasto como autor da tentativa de homicídio e disse que não sabia o instrumento que fora utilizado. O motivo do ataque não foi descrito no registro policial.

A vítima foi levada por bombeiros ao posto de saúde do Coronel Antonino e não corre risco de morte. O autor do crime não foi encontrado. O caso foi registrado na delegacia plantonista do Centro.