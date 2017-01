Homem tenta matar irmã de 64 anos e sobrinho a facadas

Tamanho do texto

Ari Vieira Pires, de 52 anos, tentou matar a irmã, de 64 anos, e o sobrinho dentro de casa. O jovem empurrou o tio e conseguiu acionar a polícia. O caso aconteceu na noite de terça-feira (3), em Itaporã.



De acordo com o boletim de ocorrência, o homem agride a idosa constantemente e todos moram juntos. Na última noite, embriagado, o irmão ameaçou de morte as vítimas.



O filho da idosa, de 28 anos, conseguiu impedir o crime. O homem correu atrás do jovem, mas mãe e filho conseguiram se esconder. Ari foi encaminhado para a delegacia e responderá por feminicídio.