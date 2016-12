Homem suspeito de invadir casa é baleado na cabeça após apontar arma para policial

Júlio Cézar Nascimento, de 29 anos, foi baleado na cabeça depois de apontar a arma para um policial. O caso aconteceu na quarta-feira (21), Jardim Tijuca, em Campo Grande. O homem foi encaminhado ao Hospital Regional e em seguida transferido para Santa Casa.





De acordo com o boletim de ocorrência, dois investigadores da Polícia Civil seguiam pelo bairro quando viram um rapaz na calçada com vários objetos enrolados em um cobertor. Em seguida ele subiu em uma moto e saiu do local, deixando os objetos.



A polícia pegou a televisão, sapatos e mochila e colocou na viatura. O homem foi abordado e se apresentou como sargento da Polícia Militar, afirmando que estava procurando um ladrão que roubou aqueles objetos.



Durante buscas o autor, Júlio, foi encontrado tentando se esconder no canto de um muro. A equipe se identificou como policial, e o rapaz apontou o revólver para a investigadora que disparou contra o suspeito.



Júlio arrombou a porta dos fundos de uma casa na rua Alfredo Lisboa. Ele tentou levar televisão, sapatos e celular. O ladrão continua internado na Santa Casa.