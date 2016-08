Homem se revolta com sumiço de pen drive e acaba morto em fazenda

Um pen drive desaparecido motivou, na manhã deste domingo (28), na morte de um homem de 32 anos em uma fazenda localizada em uma propriedade rural próxima a cidade de Corumbá.



Segundo informações do boletim de ocorrência a vítima perguntou para mãe onde estava o pen drive e a mesma disse não saber. Por ficar irritado com o sumiço o homem solicitou que fosse feita ligações para os peões da fazenda, pois achava que um deles teria levado o objeto.



A mãe disse que não ligaria por ser domingo e pediu para que o rapaz não perturbasse também o pai com o assunto. Porém o homem foi até o pai e iniciou uma discussão e com uma faca tentou agredir a mãe, mas o pai tentou intervir e acabou sendo atingido na barriga pelo filho.



A mãe do rapaz levantou e tentou ajudar o marido, que após levantar atingiu o filho na perna com a faca. Após ser atingido o homem andou alguns metros e caiu.



Depois que a agressão foi encerrada a mulher conseguiu ligar para o dono da fazenda que mandou aviões para socorrer as vítimas, porém o filho não resistiu aos ferimentos e morreu no local, antes da chegada do socorro.



O caso foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá como homicídio simples.